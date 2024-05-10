Hüseyin Nihal Atsız ve Mücadelesi - Son Dakika
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Hüseyin Nihal Atsız ve Mücadelesi

Hüseyin Nihal Atsız ve Mücadelesi

Türk Ocağı'nın bu haftaki sohbetine Araştırmacı Yazar Serkan Akgöz katıldı. Akgöz, Hüseyin Nihal Atsız'ın mücadelesi hakkında konuşma yaptı. Konuşmasında Atsız'ın eleştirileri, Sabahattin Ali davası ve 3 Mayıs protestosu gibi konuları ele aldı. Akgöz, dava sürecinde yapılan kara propagandanın Türkçülerin itibarını zedelediğini belirtti. Dava sonucunda tüm sanıkların beraat ettiğini ancak davanın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

10.05.2024 11:31
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Türk Ocağı'nın bu haftaki sohbet konusu "Hüseyin Nihal Atsız ve Mücadelesi" oldu.

Türk Ocağı'nın bu haftaki sohbetine Araştırmacı Yazar Serkan Akgöz katıldı. Akgöz, Hüseyin Nihal Atsız ve Mücadelesi konusu hakkında konuşma yaptı. Konuşmasında Serkan Akgöz; Atsız'ın 3 Mayıs öncesinde asistanlık yıllarından itibaren başladığı eleştirilerle, Orhun dergisiyle Sabahattin Ali davasını doğurduğunu belirtti. Akgöz, bu davanın 3 Mayıs'taki duruşmasında yaşanan protestonun tarihe Ankara nümayişi olarak geçtiğini söylerken, 3 Mayıs'taki protestonun hükümet çevresinde tedirginliğe yol açtığını ve Irkçılık-Turancılık davasını doğurduğuna değindi. Araştırmacı, konuşmada dava sürecinde radyo ve gazeteler aracılığıyla yapılan kara propagandayla Türkçülerin toplum nezdindeki itibarının zedelendiğini belirtti.

Araştırmacı Serkan Akgöz, Mart 1947'ye kadar süren dava sonucunda tüm sanıkların beraat ettiğini, davanın Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Akgöz, 1944 davasıyla ilgili hatıralardan bahsederek konuşmasını tamamladı.

Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Topal'ın konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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