Kayseri\'ye 800 Yataklı Hastane Müjdesi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kazandırılacak olan 800 yataklı yeni hastane ile ilgili yaptığı açıklamada, "800 yataklı yeni hastanemiz hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı Olsun Kayseri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemize kazandırılacak 800 yataklı yeni hastanemiz, 2026 yılı yatırım programına alınmıştır. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek, Kayseri'mizi bölgesel bir sağlık üssü haline getirecek bu önemli yatırımın hayata geçmesinde; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - KAYSERİ