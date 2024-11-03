Huzara Giden Yol Sabah Namazı Buluşması

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Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Huzara Giden Yol Sabah Namazı' buluşmasının ilki Sümerler Camiinde gerçekleştirildi.

Program sabah namazının kılınmasından sonra zikir ve İlçe Müftüsü Muammer Ölmez'in vaazıyla son buldu. Yoğun katılımın olduğu program sonrası Sümerler Cami Derneği tarafından cemaate çay, simit ve çorba ikram edildi. - BİLECİK