Huzurevi Sakinleri İftar Yemeğinde Buluştu

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan kadın huzurevi sakinleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında personellerin evlerinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, sıcak bir aile ortamında huzurevi sakinlerine unutulmaz bir deneyim sundu.

Ev sahibi personeller, huzurevi sakinlerini geleneksel Türk mutfağının eşsiz tatlarıyla ağırlarken, iftar yemeği boyunca samimi sohbetler gerçekleşti. Etkinlik, toplumsal dayanışma ve yaşlı bireylerle kurulan güçlü bağların önemini bir kez daha vurguladı.

Huzurevi sakinleri, bu tür etkinliklerin Ramazan ayının ruhuna uygun olduğunu ifade ederken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ise bu tarz etkinliklerle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve yalnızlık duygusunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. - BİLECİK