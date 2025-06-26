Huzurevi Sakinleri Lavanta Bahçesinde - Son Dakika
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Huzurevi Sakinleri Lavanta Bahçesinde

Huzurevi Sakinleri Lavanta Bahçesinde
26.06.2025 14:30
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Tekirdağ'da huzurevi sakinleri lavanta bahçesinde keyifli bir gün geçirdi, doğayla buluştu.

Tekirdağ'da huzurevi sakinleri, lavanta bahçesine yapılan gezide doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde, huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yer alan lavanta bahçesine yapılan gezide yaşlılar, doğanın sunduğu huzur ve lavantaların eşsiz kokusu eşliğinde moral buldu.

Mor tonların hakim olduğu lavanta tarlasında yürüyüş yapan huzurevi sakinleri, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarırken aynı zamanda sosyalleşme imkanı da yakaladı. Etkinliğe katılan fotoğrafçılar derneği üyeleri ise, hem lavanta bahçesinin estetik görüntülerini hem de huzurevi sakinlerinin mutlu anlarını objektiflerine yansıttı.

Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri, organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirerek, lavanta bahçesinde geçirdikleri bu özel günün hafızalarında yer edecek anlamlı bir anı olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel, Turizm, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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