Huzurevinde Kur\'an Tilaveti Etkinliği

Sinop Huzurevi'nde kalan yaşlılar için İl Müftülüğü iş birliğinde Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve İlahi Programı düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sinop İl Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, huzurevi sakinleri manevi atmosferde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programın huzurevinde misafir edilen büyüklerin manevi dünyalarına dokunmak, gönüllerine huzur ve ferahlık katmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Sinop İl Müftülüğü personeline teşekkür edilerek, "Ulu çınarlarımızın huzuru ve mutluluğu için her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.