Huzurevindeki Yaşlılara Manevi Destek

Odunpazarı Müftülüğü'nün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ekibi, manevi destek faaliyetleri kapsamında huzurevlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu ziyarette, ekip üyeleri huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Ziyarete katılanlar arasında uzman vaiz Necati Erdağlı, vaizler Yunus Emre Ürker ve İbrahim Derman, din hizmetleri uzmanı Bayram Aksu, Fazilet Camii İmam Hatibi ve Kurra Hafız Fehmi Akın ve manevi danışman Murat Engin yer aldı. Program, Fazilet Camii İmam Hatibi Fehmi Akın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından uzman vaiz Necati Erdağlı, yaşlılara yönelik manevi duyguları pekiştiren, huzur ve mutluluk veren bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen ekip, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Odunpazarı Müftülüğü'nün bu anlamlı ziyareti, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - ESKİŞEHİR