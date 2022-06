İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: "İBB'yi aklını başına almaya davet ediyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul ulaşımıyla ilgili, otobüs, minibüs ve taksiler konusunda, AK Parti grubunun öneri ve tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkanvekili Göksü, ulaşım konusuna değinerek, AK Parti döneminde başlatılmış metroların, raylı sistemlerin ivedilikle bitirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul ulaşımıyla ilgili, otobüs, minibüs ve taksiler konusunda, AK Parti grubunun öneri ve tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkanvekili Göksü, ulaşım konusuna değinerek AK Parti döneminde başlatılmış metroların raylı sistemlerin ivedilikle bitirilmesi gerektiğini belirtti. Başkanvekili Göksu, İstanbul'daki ulaşımının geriye doğru ilerlediğine dikkati çekti. İBB'nin verisiz ve plansız çalıştığını ifade eden Göksu, İstanbul halkına ve bu halka verilen sözde durmak istiyorlarsa 7 öneriyi dikkate almalarını söyledi.

"İstanbul'da ulaşımla ilgili sistem geri gitmiş"

İstanbul ulaşımının geriye gittiğini söyleyen Göksu, "İstanbul'da toplu ulaşımda nereye geldik. 2017-2018 yılında İstanbul dünyada ulaşımda trafikte bekleme süresinde 6. sıradaydı. Yani trafik yoğunluğunda İstanbul 6. sıradaydı. Şu anda İstanbul dünyada trafikte bekleme süresinde maalesef 1. sıraya çıktı. 2018 yılında İstanbul'da ortalama hız 30.3 km iken şimdi ortalama hız 24 km'ye düştü. Yani 2018 yılında İstanbul ortalamasında 30.3 km hız yaparken şu anda ortalama olarak 24 km hız yapabiliyorsunuz. Hatırlarsanız yerel seçimlerde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye adayı Başbakanımız Binali Yıldırım bey şöyle bir taahhütte bulunmuştu. İstanbul'da aracın hız seyrini arttıracağım. Kökten çözeceğim dersem eksik bilgi olur. Şuandaki mevcut belediye başkanı ne demişti. Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım demişti. Şu anda toplu taşıma da dünyada en fazla beklenen kent olmuş maalesef. 68 dakika. Şimdi böylesine bir durumla karşı karşıyayız. Matematiksel veriler açısından da baktığımızda bütün İstanbul'da ulaşımla ilgili sistem geri gitmiş" diye konuştu.

" İBB şu anda verisiz ve plansız yürüyor"

İBB'nin verisiz ve plansız yürüdüğünü belirten Göksu, "İstanbul halkına ve seçilmiş olduğunuz bu halka verdiğiniz sözde durmak istiyorsanız şimdi toplu ulaşımla ilgili 7 önerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi olarak toplu taşımayı bütüncül ele alıp acilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım master planı yapıp bitirmesi gerekiyor. Bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum ki İBB şu anda verisiz ve plansız yürüyor" şeklinde konuştu.

"İBB'yi aklını başına almaya davet ediyorum"

İBB'ye çağrıda bulunan Başkanvekili Göksu, "Mutlak surette İBB toplu ulaşımı master planı çerçevesinde acilen hat optimizasyonu yapması gerekir. Çünkü yeni yolculuk alanları çıktı. Yeni süreçler ortaya çıktı. Özellikle bizim bitirmiş olduğumuz metrolarla birlikte İstanbul'un metro ağı genişledi. Metro ağının genişlemesi Avrasya, Marmaray'ın değişik köprülerin açılmasıyla beraber hat optimizasyonun değiştirilmesi gerekir. Bugün şu 3 yıl içerisinde hiçbir hat optimizasyonu yapılmamış. AK Parti döneminde başlatılmış metroların raylı sistemlerin ivedilikle bitirilmesi gerekiyor. İBB'nin değişik yerlerde tabelasını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz tabelada diyor ki aynı anda dünyada en çok metro yapan kentiz diyor. Bu metroların hepsi AK Parti döneminde başlamış. Yeni başlayan bir tane metro yoktur. Bırakın metroyu bir tane metro projesi bile yok. Şimdi aynı dönemde işe başlayan İBB bizim meclise getirip her türlü borçlanma yetkisi verdiğimiz finansal alt yapısını kurgusunu hazır hale getirip teslim ettiğimiz metrolarda şu anda hat başına aldıkları mesafe 600 metre. Oysa aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu metrolarda aldığı mesafe hat başına 4.2 kilometre. Acilen İBB'nin aklını başına almasını davet ediyorum. Bu raylı sistemleri bitirmesini boş işlerle, uğraşıp boş polemiklere gireceğine, İstanbul halkının ulaşım sorununa çözüm bulmak için raylı sistemlerin bir an önce bitirilmesi için çağırıda bulunuyorum. Biz AK Parti Cumhur İttifakı olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Atıl kalan hatlardaki minibüsleri belli hesaplamalar yaparak halk otobüslerine dönüştürmenizi teklif ediyoruz"

Atıl kalan hatlardaki minibüsleri belli hesaplamalar yaparak halk otobüslerine dönüştürülmesini teklif eden Göksu, "AK Parti döneminde başlatılan lastikli ulaşım karayolları projemiz. Başta Levazım tüneli olmak üzere bütün kapatılan projelerin durdurulan projelerin kapatılanların açılması durdurulanların da ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. İBB Başkanı diyor ki günde 70 bin araç geçecek diye ben niye tünel yapayım. Böyle bir şey var mı? 55 dakika seyreden trafiği 5 dakikaya düşüren hat için tünel yapıyorsunuz. O gün o haliyle yaklaşık olarak o günkü fiyatla 202 trilyon para harcanmış tüneli kapatıyorsunuz. İstanbul'da yaklaşık olarak 7 binin üzerinde minibüs var. Bunların büyük bir kısmı özellikle raylı sistemlerin gelişmesinden dolayı müşteri sorunu çekebiliyorlar. Verimlilikleri düşmüş. Bunun için İBB ivedilikle hemen hat optimizasyonu yaparak bu atıl kalan hatlardaki minibüsleri belli hesaplamalar yaparak halk otobüslerine dönüştürmenizi teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Acilen bin minibüsü daha hemen taksiye çevirin"

Daha önce bin minibüsün taksiye dönüştürüldüğünü ve tekrardan bin minibüsün daha taksiye dönüşmesi teklifinde bulunan Göksu, "Taksiyle ilgili 3 yıldır İstanbul halkının gündemi meşgul ediliyor. Sürekli UKOME'ye taksi plakasıyla ilgili teklif geliyor. İstanbul'da taksi sorunu mu var yoksa plaka sorunu mu taksi sorunu görüyorsak başka bakmamız lazım. Plaka sorunu görüyorsak başka bakmamız lazım. Burada bu çerçevede baktığımızda kendi yaptıkları araştırmaya göre İstanbul halkının büyük bölümü taksilerle ilgili farklı kanaatler söylüyor. Hem minibüsçülerimizi hem esnafımızı rahatlatacak onlara da farklı bir ufuk açacak hem de taksi esnafımızın niteliği artması adına katkı sunacak bir teklif yapıyoruz. Geçtiğimiz 3 ay önce rahmetli Kadir abi döneminde başlayan bir proje olan ve bin minibüsün taksiye dönüştürülmesi teklifini yapmıştık. Dönüştü. Şimdi çağrımızı yapıyoruz. Acilen bin minibüsü daha hemen taksiye çevirin. Bu konuda AK Parti grubu olarak hangi alanda katkı sunmamız gerekiyorsa hazırız" dile getirdi. - İSTANBUL