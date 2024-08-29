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İBB Başkanı İmamoğlu, depremzede aileyle konteynerde kahvaltı yaptı

ADIYAMAN - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte kalan aileyle sabah kahvaltısında buluştu.

İlk olarak K19 konteyner kentte bulunan Yücel ailesinin evine konuk olan İmamoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremzede aileyle kahvaltı yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, depremzedelerin sorunları ve talepleri dinlendi.

Daha sonra K12 konteyner kentine geçen heyet, Çokgüler ailesini ziyaret etti. Başkan İmamoğlu ve Başkan Tutdere, Çokgüler ailesiyle gerçekleştirdikleri görüşmede, deprem sonrası yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde İmamoğlu, konteyner kentlerde yaşayan ailelerin durumunu yerinde gözlemleyerek, sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise depremzedelere yönelik hizmetlerin sürdüğünü vurgulayarak, dayanışmanın önemine dikkat çekti.