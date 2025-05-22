İBB, Halk Otobüsleri ile Anlaşmaya Vararak Eylemi Sonlandırdı - Son Dakika
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İBB, Halk Otobüsleri ile Anlaşmaya Vararak Eylemi Sonlandırdı

22.05.2025 11:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ödeme almadıkları için sefere çıkmayan Özel Halk Otobüsleri ile anlaşarak eylemi sona erdirdi. 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabakata varıldığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada ödeme almadıkları için kontak kapatan Özel Halk Otobüsleriyle anlaştıklarını ve eylemin sona erdiğini belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 Özel Halk Otobüsünden bin 930 adedi 22 Mayıs 2025 tarihinde sefere çıkmamıştır. Diğer bin 90 Özel Halk Otobüsü ise görevini sürdürmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nün aldığı önlemler ve ek seferler ile İstanbul'da yolcu mağduriyeti oluşturacak ciddi bir durum oluşmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Özel Halk Otobüsleri Temsilcileri ile bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve bin 930 otobüsün katıldığı eylem sona ermiştir. İBB ve İETT, İstanbul'da Toplu Ulaşımın aksamaması ve her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarına kararlıkla devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB, Halk Otobüsleri ile Anlaşmaya Vararak Eylemi Sonlandırdı - Son Dakika

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