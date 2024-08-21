İBB'nin metrobüs yol çalışması trafiği felç etti - Son Dakika
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İBB'nin metrobüs yol çalışması trafiği felç etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece-Florya arasında trafiğin kilometrelerce iki şeritten sağlanması, yoğunluğa neden oldu. Çalışmaların gün içinde yapılması ve sürecin uzaması tepkilere yol açtı.

21.08.2024 14:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece-Florya arasında trafiğin kilometrelerce iki şeritten sağlanması, yine yoğunluğa neden oldu. İBB ekiplerinin çalışmaları yalnızca gün içinde yapması ile sürecin uzaması da tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin metrobüsteki beyaz yol çalışması nedeniyle E-5'in tek şeridi dubalarla Küçükçekmece bölgesinde trafiğe kapatılmıştı. Çalışmalar nedeniyle Yenibosna istikameti Küçükçekmece-Florya arasındaki 3 şeritli yolun da tek şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, bölgedeki vatandaşlar çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp, geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına tepki gösterdi. Bölgede ise trafik yoğunluğu günün her saatinde yaşanmaya başlandı.

Öte yandan İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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