İBB, Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlere 24 Saat Eğitim Verdi - Son Dakika
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Yerel

İBB, Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlere 24 Saat Eğitim Verdi

İBB, Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlere 24 Saat Eğitim Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Yuvamız İstanbul öğretmenlerine ve ilçe belediyelerinde görevli okul öncesi öğretmenlerine çeşitli eğitimler düzenleyerek, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Eğitimlerde 14 farklı konuda uzman isimlerden toplam 24 saat eğitim alındı.

01.10.2024 12:04  Güncelleme: 12:05
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yuvamız İstanbul öğretmenlerine ve ilçe belediyelerinde görevli okul öncesi öğretmenlerine eğitim düzenledi. Öğretmenler; okuma yazma farkındalığı, algoritmik düşünce-kodlama-robotik, çocuklar için felsefe, dijital okur yazarlık, çocuk resimlerinin analizi gibi birçok konuda uzman isimlerden eğitim aldı.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Okul Öncesi Eğitim Zirvesi düzenledi. Zirvede Yuvamız İstanbul öğretmenleri, çocuklarla buluşmadan önce alanında yetkin hocalar tarafından toplam 24 saat eğitim aldı. Eğitimlere 719 Yuvamız İstanbul öğretmeni, 18 ilçe belediyesinden 265 kişi olmak üzere toplam 984 öğretmen katıldı.

Öğretmenler hangi eğitimi aldı?

Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara daha faydalı olmak adına 14 konuda eğitim aldı. Bu eğitimler ise; Okuma Yazma Farkındalığı, Algoritmik Düşünme, Kodlama, Robotik, STEM, Dijital Okur Yazarlık, Çocuklar İçin Felsefe, Çocuk Resimlerinin Analizi Eğitimi, Öğretmenin Duygusal Zekasının Gücü, Yaratıcı Fikir Üretmek ve İnisiyatif Kullanmak, Öfke ve Stres Yönetimi, Okul Öncesinde Drama, Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Kitap Paylaşımı-Sınıf Yönetimi, Özel Yetenekli Çocukların Ayırt Edici Özellikleri Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimde Mekan Tasarımı ve Kullanımı başlıklarında oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İBB, Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlere 24 Saat Eğitim Verdi - Son Dakika

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