İBB, Otizmli Bireylere Özel Spor Etkinliği Düzenledi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla otizmli bireylere özel spor etkinliği düzenledi. Otizmli bireylerin sportif ve yaşamsal becerilerinin gelişiminde eğitimin önemini vurgulamayı hedefleyen etkinlik, keyif dolu anlara sahne oldu.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur'un da katıldığı İBB Çakmak Yüzme Havuzu'ndaki Dünya Otizm Farkındalık Günü Spor Etkinliği, açılış töreniyle başladı. Parkur ve yüzme yarışlarından oluşan programda otizmli bireyler hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Şenlik havasında geçen organizasyona 60 otizmli birey katıldı. Katılımcılar bu özel günün tadını spor yaparak çıkarırken, aileler de yarışmacıları büyük bir neşeyle destekledi.

ÖZTÜRK: "SOSYAL UYUM İÇİN KENDİNİ KEŞFETME FIRSATI ÇOK ÖNEMLİ"

Otizmli bireylerin sosyal uyumu için ailelerinin üstlendiği rolü vurgulayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, "Bu çocuklarımızı sporla, sanatla buluşturan ailelerimizin emekleri çok büyük, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu çocuklarımızın sosyal uyum bağlamında kendilerini keşfedebilmeleri çok önemli. Onların psikolojik açıdan güçlenmeleri yönünde böylesine büyük gayret gösteren ailelere minnettarım" dedi.

ONUR: "BU BİR YARIŞ DEĞİL; BU AZMİN VE MUTLULUĞUN GÜCÜ"

Yaptıkları etkinliklerin otizmli bireylerin topluma entegre olabilmeleri adına çok önemli olduğunu söyleyen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise şöyle devam etti:

"Bugün burada sadece yarışlar yapılmadı; bugün burada otizmli arkadaşlarımızın azminin, her birinin yüzündeki mutluluğun yarattığı gücü de gördük. Böyle bir günü sizlerle paylaşabilmek bizi çok mutlu etti. Otizmli bireylerimizin topluma daha rahat karışabilmeleri için ailelerimizin ne kadar çaba gösterdiğini görüyoruz, hepinize çok teşekkür ediyoruz."

Öztürk ve Onur, konuşmalarının ardından katılımcılara madalyalarını takdim etti. Etkinlik otizmli bireylerin hatıra fotoğrafıyla sonlandı.