İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda İl Müftülüğü de yer aldı - Son Dakika
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İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda İl Müftülüğü de yer aldı

İç Anadolu Kariyer Fuarı\'nda İl Müftülüğü de yer aldı

Eskişehir'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda İl Müftülüğü, üniversitelerde yürütülen el sanatları atölyelerini tanıttı. Fuar, binlerce ziyaretçiyi ağırladı ve kamu ve özel sektörden 200'ün üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşti.

29.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'24) binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda, kamu ve özel sektörden 200'ün üzerinde kurum ve kuruluş, standlarını açarak öğrenci ve mezunlara kariyer imkanları hakkında bilgi verdi. Fuarın paydaşları arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Eskişehir Valiliği, 12 üniversite ve çeşitli meslek odaları da yer aldı. Fuarın ilk gününde, İl Müftülüğü de standını açtı. Fuarda İl Müftülüğü, üniversitelerde geçerken kulübüyle birlikte yürüttüğü atölyelerde devam eden hat sanatı, tezhip, ebru gibi el sanatlarının tanıtımı da yapıldı. Bu sanatların tarihçesi, özellikleri, malzemeleri ve yapılış teknikleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca standa gelen ziyaretçilere bu sanatları deneme imkanı da sunuldu. Bu sanatların kültürümüzün önemli bir parçası olduğu vurgulandı. İl Müftüsü Bekir Gerek, fuarı ziyaret ederek standlar arasında dolaştı. Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de, İl Müftüsü Bekir Gerek ile birlikte İl Müftülüğü standını ziyaret etti. Stand ziyaretleri sırasında, fuara katılan kurumlar arasında işbirliği ve iletişim ağları da güçlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda İl Müftülüğü de yer aldı - Son Dakika

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