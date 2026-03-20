Bakan Yardımcısı Çelik\'ten bayramda görev başındaki personele ziyaret

Kocaeli'de İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Vali İlhami Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personelle bir araya geldi. Bayramda da görevlerinin başında olan personelle sohbet eden Çelik ve Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyarete; Kocaeli AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş eşlik etti. - KOCAELİ