İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'e yaptığı ziyarette Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik etti. Tahmazoğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

30.06.2024 13:33  Güncelleme: 13:36
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Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu belediye hizmet binasında ziyaret ederek yerel seçimlerde yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Hafta sonu Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek yerel seçimlerde aldığı sonuçlardan dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyette Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti.

"Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gaziantep'imize Valilik yaptığı dönemde önemli hizmetler yapmış ve şimdi de İçişleri Bakanlığı görevi ile ülkemize hizmet eden Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduk. Kendisi şehrimiz için Ankara'da önemli desteklerde bulunuyor. Bu ziyaretinde de Şahinbey Belediyesi olarak ilçemize yaptığımız ve yapmayı planladığımız projelerle ilgili bilgiler verdik. Ziyaretinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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