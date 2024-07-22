İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki depremde olumsuz bir durum yok - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki depremde olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını ve olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

22.07.2024 18:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendirdiklerini kaydederek, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı: Çanakkale'deki depremde olumsuz bir durum yok - Son Dakika

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