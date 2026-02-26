İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da İftarlık Dağıttı - Son Dakika
26.02.2026 10:05
Mustafa Çiftçi, Çorum'da Gençlik Kolları ile iftarlık kumanya dağıttı.

Erkan Karaca

(ÇORUM) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, partili gençlerle birlikte iftarlık dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Çiftçi, iftara dakikalar kala, AK Parti Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi.

Çiftçi, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte halen dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

