İçişleri Bakanı: Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuz durum yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen üç ihbar incelenmiş olup, an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA