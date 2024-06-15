İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremzede ailesini telefonla arayarak bayramlarını kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle evini kaybeden aileyi telefonlar arayarak bayramlarını kutladı, yerleştikleri yeni evleri için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meyana gelen depremler sonrası evini kaybeden depremzede Akgül ailesi, Dulkadiroğlu İlçesi Akyar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yerleşti.

Akgül ailesinin yeni evi, Kurban Bayramı arifesinde şehir protokolünü ağırladı.

Telefonda Bakan Yerlikaya ile görüşen Ahmet ve Fadime Akgül çifti Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya ise, "Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile takım ruhu ile sizlerin duasını almaya gayret gösteriyoruz. Siz de duanızdan eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Ziyarete AFAD Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile diğer ilgililer katıldı. - KAHRAMANMARAŞ