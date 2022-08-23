E-Devlet'te başlatılan ad ve soyadı değişiklik başvurularına yoğun ilgi! En çok düzeltilen isimler açıklandı - Son Dakika
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E-Devlet'te başlatılan ad ve soyadı değişiklik başvurularına yoğun ilgi! En çok düzeltilen isimler açıklandı

23.08.2022 16:37

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabilecek isim ve soyisim değişikliği uygulamasında en çok düzelttirilen isimleri açıkladı. Açıklamaya göre erkeklerde 946 Yunis ismi Yunus'la, 588 Ümüt ismi ise Ümit ile değiştirildi. Kadınlarda ise 971 Sümeyya ismi Sümeyye ,oldu, 276 Keziban ismi Kezban oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirmişti. Müdürlük, ad ve soyad değişiklikleri hakkında bir açıklama yayımladı.

BİR KEREYE MAHSUS OLACAK

Düzenleme hakkında detayların yar aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 17.10.2017 ve 06.12.2019 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.

"DÜZENLEMEDEN SADECE DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLAN KİŞİLER YARARLANACAK"

Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgilerinin olmadığı konu hakkında ise kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır. Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir.

EN ÇOK "YUNİS" VE "SÜMEYYA" İSİMLERİ DÜZELTTİRİLDİ

Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise; 6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, bin 830 Deli, bin 729 Uğuz, bin 707 İşik, bin 695 Çıplak, bin 442 Kör oldu."

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel E-Devlet'te başlatılan ad ve soyadı değişiklik başvurularına yoğun ilgi! En çok düzeltilen isimler açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: E-Devlet'te başlatılan ad ve soyadı değişiklik başvurularına yoğun ilgi! En çok düzeltilen isimler açıklandı - Son Dakika
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