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İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti - Son Dakika

İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti

18.02.2022 16:07
İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti

Bayburt Belediyesi'nin su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmesinin ardından duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, faturalara yansıyacak indirimleri dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Bayburt Belediyesi'nin su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmesinin ardından duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, faturalara yansıyacak indirimleri dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından su faturalarında da indirime geçildi. Bayburt Belediyesi ise alınan kararla birlikte, su faturalarına yönelik yüzde 7'lik KDV indirimi yaptı. Vatandaşlar alınan karardan duydukları mutluluğu dile getirerek, faturalara yansıyacak indirimleri dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Bayburt'ta esnaflık yapan Ali Fuat Gülhan, gelen indirimlerden sonra memnun olduğunu dile getirerek, "Sudaki indirim toplum yararına fayda sağlayan bir durum. Gıdada da bu indirim yapıldı suyla birlikte olması bizleri memnun etti. Bu KDV indirimlerinin diğer zamlı ürünlerde de uygulanmasını istiyoruz. Elektrik, benzin gibi tüketim ürünlerinde de bu duruma el konulursa daha da memnun olacağız. Bu durumdan şu an memnunum, çiftçimize, esnafımıza faydası olacak. Kendi adıma, halkımız adına çok memnunum. Umarım böylesi haberlerin devamı gelir, indirimler uygulanır" dedi.

Faturaya yansıyacak indirimi dört gözle beklediğini ifade eden vatandaşlardan Murat Yıldırım ise, "İçme suyunda yapılan yüzde 7 indirim bizleri hem esnaf hem de vatandaş olarak mutlu etmiştir. Bu indirimi bir de faturada görünce daha da mutlu olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan, vatandaşların yanında her zaman olacaklarını söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, alınan kararın hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti
İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti
İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti

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Bayburt, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İçme suyuna gelen KDV indirimi Bayburtlu vatandaşları memnun etti - Son Dakika


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