Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurulmasının ardından iki bacağını diz altından kaybeden Hatice Katrancı'nın, saldırıdan bir gün önce koruma kararı almak için karakola başvurduğu ancak "mesai bittiği" gerekçesiyle pazartesi günü başvurmasının istendiği iddia edildi.

KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Sözcüsü ve Katrancı'nın avukatı Alev Öztürk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müvekkilinin uzun süredir sistematik şiddete maruz kaldığını, müvekkilinin beyanına göre saldırıdan bir gün önce eşinin kendisini rahatsız etmesi üzerine Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması üzerinden kolluk kuvvetlerinden yardım istediğini belirtti.

Müvekkilinin karakola giderek uzaklaştırma ve koruma kararı istediğini beyan ettiğini aktaran Öztürk, müvekkilinin beyanına göre cuma günü saat 17.00'yi geçtiği ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nin kapalı olduğu gerekçesiyle o gün karar verilmediğini, Katrancı'ya pazartesi günü aile mahkemesine sunması için dilekçe örneği verildiğini ifade etti.

Katrancı'nın pazartesi günü mahkemeye başvurmaya fırsat bulamadan ertesi gün eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğunu ve aylarca süren tedavinin ardından iki bacağının diz altından ampute edildiğini kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Eğer o gün müvekkil beyan ettiği üzere talep ettiği 6284 sayılı yasa kapsamındaki koruma kararlarını alabilmiş olsaydı bugün iki bacağı da sağlam, sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor olacaktı. Bu da bize tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gösteriyor ki 6284 sayılı yasanın, kadına karşı şiddetle mücadelede önemi bir kez daha vurgulanmalıdır. Bu yasa kapsamında zamanında alınacak bir koruma tedbiri ile şiddet önlenebilir, kadının yaşam hakkı korunur. Tedbirin alınmaması ya da uygulanmaması ise devletin kadının yaşamını koruma yükümlülüğünü ihlal etmesine yol açabilir.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN ŞİDDETİN ÖNLENEBİLMESİDİR"

Kolluk birimlerindeki aile içi şiddet bürolarının 7/24 esasına göre çalışmaması, koruma tedbiri vermekle ve uygulamakla yükümlü kolluk görevlilerinin kararların verilmesi hususunda keyfi ve isteksiz davranması öncelikle yasalara aykırı olup kadınları şiddetin ortasında güvencesiz ve korumasız bırakılmasına yol açacaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece şiddet meydana geldikten sonra cezalandırmayla şiddetin önüne geçilemez asıl önemli olan şiddetin önlenebilmesidir."

"BELKİ İKİ BACAĞIMI KAYBETMEYECEKTİM"

Katrancı ise yaşadıklarını anlatarak, "Ben o gün yardım istemek ve kendimi güvence altına almak için karakola gittim. Ancak mesai bittiği için pazartesi günü adliyeye gitmem söylendi. Oysa benim için o an önemli olan korunmaktı. Talebim daha ciddiye alınmalı, beni o şekilde geri göndermemeleri gerekiyordu. Eğer koruma kararım verilmiş olsaydı belki bugün bu yaşadıklarımı yaşamayacaktım. İki bacağımı kaybetmiş olmayacaktım" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KAHVEHANEDE VURDU

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı bulunduğu kahvehanede av tüfeğiyle bacaklarından vurmuştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış, ilk olarak sol bacağı diz altından ampute edilmişti. Sağ bacağını kurtarmak için aylarca tedavi gören Hatice K'nin bu bacağı da saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle diz altından ampute edilmişti. Olayın ardından tutuklanan Veli Katrancı hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Davanın son celsesinde beyanı alınan Hatice Katrancı, saldırıdan önce koruma talebiyle karakola gittiğini ancak mesainin bittiği gerekçesiyle geri gönderildiğini anlatmıştı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermiş, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yeni adli tıp raporunun hazırlanması için dava 26 Ocak 2027 tarihine ertelenmişti.