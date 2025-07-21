IDEF 2025 Öncesi AKINCI TİHA ve TCG Anadolu Görüntülendi

IDEF 2025-17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı öncesi AKINCI TİHA ve TCG Anadolu gemisi Zeytinburnu açıklarında görüntülendi. AKINCI TİHA'nın prova uçuşu havadan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle organize edilen IDEF 2025 - 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yarın başlıyor. 6 gün sürecek olacak fuar öncesi BAYKAR tarafından özgün ve milli olarak geliştirilen AKINCI TİHA fuar öncesi, prova gerçekleştirildi. TCG Anadolu gemisi de fuar öncesi demirledi. TCG Anadolu gemisi ve AKINCI TİHA'nın prova uçuşu havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL