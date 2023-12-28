İEÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktuğ Karpat, 100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü\'ne layık görüldü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktuğ Karpat, Türkiye'nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak gösterilen '100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası düzeydeki başarılı çalışmalarıyla fizik alanında saygın bir yer edinen Prof. Dr. Karpat, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

2018'de Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne, 2019'da Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanları Ödülü'ne, bu sene ayrıca ODTÜ Parlar Vakfı tarafından 'Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Karpat, 5 yıl içinde dördüncü kez ulusal çapta başarıya imza attı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla verdiği 'bilim ödülleri' için incelemelerini titizlikle gerçekleştirdi.

İEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karpat, şimdiye dek gerçekleştirdiği çalışmalar, yürüttüğü projeler ve çok sayıda atıf almayı başaran makaleleriyle farkını ortaya koyarak jürinin dikkatini çekti.

18 kişiden biri oldu

Akademik çalışmalarını genel olarak açık kuantum sistemleri teorisi, kuantum enformasyon teorisi ve kuantum ilintileri gibi temel fizik konularına yoğunlaştıran 39 yaşındaki Prof. Dr. Karpat, TÜBİTAK tarafından 100. Yıl Teşvik Ödülü'ne layık görülen 18 bilim insanı arasında yer aldı. Prof. Dr. Karpat, bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 1 milyon 250 bin liralık araştırma desteği almaya da hak kazandı.

Çok mutlu oldum

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında böylesine anlamlı bir ödüle layık bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Prof. Dr. Karpat, "Bir temel bilim araştırmacısı olarak yaptığım çalışmaların değer bulduğunu ve tarafsız merciler tarafından takdir edildiğini görmek beni çok sevindirdi. TÜBİTAK tarafından her yıl verilen teşvik ödüllerinin ismi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak '100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülü' olarak değişti. Aldığım ödülün, Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız böylesine anlamlı bir yıla denk gelmesi, beni ayrıca mutlu etti. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR