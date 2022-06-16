İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması - Son Dakika
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İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması

16.06.2022 11:07
İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerini mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanıştırarak kariyer yolculuklarında onlara yeni fırsatlar sunmak hedefiyle İstanbul'a sektör gezisi düzenledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerini mezun olmadan önce iş dünyasıyla tanıştırarak kariyer yolculuklarında onlara yeni fırsatlar sunmak hedefiyle İstanbul'a sektör gezisi düzenledi. Üç gün süren gezide, toplam 7 kurumu ziyaret eden 25 genç, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle tanıştı, merak ettiklerini sordu, firmaların çalışma sistemini yerinde gördü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün düzenlediği İstanbul gezisi, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans yapan gençlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Havas İstanbul, Interactive Advertising Bureau (IAB), Publicis, Zorlu Holding, GoodWorks İletişim Danışmanlığı, VMLY&R ve Reklamcılık Vakfını ziyaret eden İEÜ'lü gençler, hem çevre edindi hem kendilerini geliştirdi.

İstanbul programı çerçevesinde Refik Anadol Dijital Sergisi (Alkazar Rüyası) ve Pera Müzesi'ndeki sergileri de gezen öğrenciler, sanatsal altyapılarını güçlendirdi. Gezide; İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Misci Kip ve İEÜ Kurumsal İletişim Direktörü Pelin Süzen de yer aldı.

Uluslararası şirketlerin iletişim stratejilerini yöneten, başarılarıyla kendilerini kanıtlayan şirketlerle buluşmanın öğrencilere büyük fayda sağladığını söyleyen Prof. Dr. Misci Kip, "Nitelikli akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizi sektörle buluşturan etkinlikleri de çok önemsiyoruz. İletişim ve reklamcılık, son dönemde hızlı gelişim gösteren, sürekli kendisini güncelleyen sektörler. Bu noktada, öğrencilerimizin sektörlerinin lider markalarıyla buluşarak çalışma ortamını bizzat deneyimlemesi, ofis alanlarını görmesi, aklındakileri direkt sorabilmesi bizim çok değerli. Bu açıdan gezide amacımıza ulaştık. Öğrencilerimizin sağlıklı bir kariyer planlaması yapması noktasında da çok yararlı bir program oldu. Ziyaret ettiğimiz markalarda çalışan çok sayıda mezunumuz da var. Onlarla da bu vesileyle bir araya gelme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin gelişimine yönelik bu tarz programları, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması
İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması
İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İEÜ'lü iletişimcilerden 'İstanbul' çıkarması - Son Dakika

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