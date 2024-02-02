İEÜ öğrencileri CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması\'nda finale kaldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünya çapındaki en saygın kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsünün düzenlediği araştırma yarışmasında (Research Challenge) finale kaldı. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 31 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Yiğitcan Alabaş ve Arda Türkcan Kurtoğlu, İşletme Bölümü öğrencisi Doğucan İncesu, İşletme yüksek lisans öğrencisi Richie vinoth Ramanan ve Finans Ekonomisi yüksek lisans öğrencisi Mücahit Zor'dan oluşan ekip, 16 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenecek finalde yer alacak 5 takımdan biri oldu.
Yarışmadaki takımlar; şirketin yatırım riskleri, hisse senedi değerlemesi, endüstri analizi ile çevresel, sosyal ve yönetişim temelli yatırımları (ESG performansı) gibi birçok konuda incelemeler yaptı. İEÜ'lü gençler, analizlerini tamamlayıp hazırladıkları raporu jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda jüriden de geçer not alan İEÜ'lü ekip, finale kalmayı başardı. İEÜ'lü gençler, finalde birinciliğe ulaşmaları durumunda farklı ülkelerden ekiplerin yer alacağı, Polonya'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
İEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Aydoğan, "Öğrencilerimiz, bu yıl da bizi yanıltmayarak gurur verici bir başarıya imza attı. Kendilerini kutluyorum. Bizim yanı sıra; Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ ve Yeditepe Üniversitesi de finale kalan üniversiteler arasında yer aldı. Ben, öğrencilerimizin finalde de birinciliğe ulaşarak Avrupa'da bizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Son 4 yıl içinde, farklı ekiplerle üçüncü kez finale kaldık. Başarı, gururla söylüyorum ki bizde gelenek haline geldi. Öğrencilerimiz, üniversitemizde kendilerini en iyi şekilde geliştirdiklerini, çağın gereklerine uyan kapsamlı bir eğitim aldıklarını kanıtladı" dedi. - İZMİR
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çubuk Adliyesi'ne ifade veren Aysever, serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › İEÜ öğrencileri CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması'nda finale kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?