İEÜ öğrencileri CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması\'nda finale kaldı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünya çapındaki en saygın kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsünün düzenlediği araştırma yarışmasında (Research Challenge) finale kaldı. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 31 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Yiğitcan Alabaş ve Arda Türkcan Kurtoğlu, İşletme Bölümü öğrencisi Doğucan İncesu, İşletme yüksek lisans öğrencisi Richie vinoth Ramanan ve Finans Ekonomisi yüksek lisans öğrencisi Mücahit Zor'dan oluşan ekip, 16 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenecek finalde yer alacak 5 takımdan biri oldu.

Yarışmadaki takımlar; şirketin yatırım riskleri, hisse senedi değerlemesi, endüstri analizi ile çevresel, sosyal ve yönetişim temelli yatırımları (ESG performansı) gibi birçok konuda incelemeler yaptı. İEÜ'lü gençler, analizlerini tamamlayıp hazırladıkları raporu jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda jüriden de geçer not alan İEÜ'lü ekip, finale kalmayı başardı. İEÜ'lü gençler, finalde birinciliğe ulaşmaları durumunda farklı ülkelerden ekiplerin yer alacağı, Polonya'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

İEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Aydoğan, "Öğrencilerimiz, bu yıl da bizi yanıltmayarak gurur verici bir başarıya imza attı. Kendilerini kutluyorum. Bizim yanı sıra; Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ ve Yeditepe Üniversitesi de finale kalan üniversiteler arasında yer aldı. Ben, öğrencilerimizin finalde de birinciliğe ulaşarak Avrupa'da bizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Son 4 yıl içinde, farklı ekiplerle üçüncü kez finale kaldık. Başarı, gururla söylüyorum ki bizde gelenek haline geldi. Öğrencilerimiz, üniversitemizde kendilerini en iyi şekilde geliştirdiklerini, çağın gereklerine uyan kapsamlı bir eğitim aldıklarını kanıtladı" dedi. - İZMİR