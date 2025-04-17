İGA\'da Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları Başladı

Türk Hava Yolları, İGA İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da ilk kez Üçlü Bağımsız Pist Operasyonlarına başlamasıyla Türkiye havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasına tanıklık etti. Bu gelişme, İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi rolünü pekiştirirken, Türkiye'nin uluslararası hava taşımacılığındaki stratejik konumunu da güçlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tanıtımda Türk Hava Yolları 3 uçağının canlı operasyonda eşzamanlı kalkışı gerçekleştirildi. Bu kalkışlar yalnızca İGA İstanbul Havalimanı'nın kabiliyetlerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gücünü ve gelişmişliğini de ortaya koydu.

Türk havacılığı açısından bu önemli anda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: "Türk Hava Yolları olarak, Türkiye havacılık tarihi adına bir tarihi anın daha parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı anda üç uçağımızın kalkışı ile ana üssümüz İGA İstanbul Havalimanı Avrupa'da bir ilki gerçekleştirirken, bu operasyonel kapasite bayrak taşıyıcımızın uçuş verimliliğini artırıp büyüme hedeflerimize giden yolda önemli bir mihenk taşı görevi görecektir" dedi.

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise yeni yetkinliklerle ilgili şunları söyledi: "Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki; 17 Nisan 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonlarına resmen başlıyoruz, Avrupa'da bir ilke imza atıyor ve Türkiye'nin uluslararası seyahat ve havacılık ekosistemine olan katkısını artırıyoruz. Bu bizim için sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda stratejik bir eşiktir. Bugün devreye aldığımız Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ise, bu ekosistemin en önemli yapı taşlarından biridir. Böylece, saatlik hava trafik kapasitemizi 120'den 148 uçak hareketine çıkarıyoruz. Bu, sadece İstanbul'un değil, Avrupa hava sahasının daha da verimli hale gelmesi demektir. İstanbul artık yalnızca bir varış noktası değil, dünyanın hava ulaşım merkezidir"

Üçlü Bağımsız Pist Operasyonlarının devreye alınmasıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın saatlik uçak hareket kapasitesi artırıldı. Bu gelişme, Türk Hava Yolları'na daha kısa taksi süreleri, daha az gecikme ve yüksek dakiklik sağlayarak yolculara daha hızlı, sürdürülebilir bir seyahat deneyimi sunuyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmaya katkı sağlıyor. 200 milyon yolcu hedefiyle küresel bir aktarma merkezi olma yolunda ilerleyen havalimanı, THY'nin bağlantı, hizmet kalitesi ve altyapı vizyonunu destekliyor. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık alanındaki liderliğini ve küresel rolünü pekiştiriyor. - İSTANBUL