İGA Havalimanı, 2024 Emisyon Hedefini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İGA Havalimanı, 2024 Emisyon Hedefini Aştı

İGA Havalimanı, 2024 Emisyon Hedefini Aştı
18.08.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGA İstanbul Havalimanı, 2024 emisyonlarını hedefin %10,5 altında kapatarak sürdürülebilirlik raporunu duyurdu.

İGA İstanbul Havalimanı, 2050'de "Net Sıfır Emisyon" hedefine ilerlerken, 2024 emisyonlarını projeksiyonun yüzde 10,5 altında tamamladı ve 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltti.

İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılı "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı. Raporda, 2024 sera gazı emisyonlarının yıl sonu öngörüsünün yüzde 10,5 altında tamamlandığı ve 2050 için "Net Sıfır Emisyon" hedefine bağlı kalındığı bildirildi. Yenilenebilir enerji kullanım hedefi ise 2030'a kadar yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltildi. Bu kapsamda, 212 milyon avroluk yatırımla Eskişehir'de inşa edilen 199,32 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2025'in son çeyreğinde devreye alınmasıyla, İstanbul Havalimanı tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Havacılık, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Yerel, İGA, Son Dakika

Son Dakika Yerel İGA Havalimanı, 2024 Emisyon Hedefini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
16:49
Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray’da büyük gün
Avrupalı liderleri ağırlayacak Trump: Beyaz Saray'da büyük gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:54:19. #7.12#
SON DAKİKA: İGA Havalimanı, 2024 Emisyon Hedefini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.