İGA Havalimanı'na Mavi Su Verimliliği Belgesi - Son Dakika
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İGA Havalimanı'na Mavi Su Verimliliği Belgesi

İGA Havalimanı\'na Mavi Su Verimliliği Belgesi
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İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk havalimanı oldu.

Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, Kentsel Su Verimliliği Kategorisi'nin Bina ve Yerleşkeler Sınıfı doğrultusunda belge almaya hak kazandı. Bu belgeyle birlikte İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk havalimanı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, Kentsel Su Verimliliği Kategorisi'nin Bina ve Yerleşkeler Sınıfı doğrultusunda belge almaya hak kazandı. Bu belgeyle birlikte İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk havalimanı oldu.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla yürütülen çalışmaların sonucunda önemli bir başarıya imza atılırken bu belgenin 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacağı ifade edildi. Öte yandan söz konusu belgenin su kaynaklarının verimli kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamaları kapsadığı kaydedildi.

-"Su verimliliğini artıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili LinkedIn hesabından açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı, "İGA İstanbul Havalimanı'ndan Su Verimliliğinde Türkiye'de Bir İlk!

Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar önemli bir başarıyla taçlandı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında, Kentsel Su Verimliliği Kategorisi - Bina ve Yerleşkeler Sınıfı doğrultusunda başlattığımız çalışmaları başarıyla tamamladık. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla beş yıl süreyle geçerli Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandık.

Bu başarıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk havalimanı olmuştur. Bu belge; su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik kararlılığımızın somut bir göstergesidir.

İGA İstanbul Havalimanı olarak, su verimliliğini artıran uygulamalar geliştirmeye ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğinde öncü olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Havacılık, Türkiye, Çevre, Yerel, İGA, Son Dakika

Son Dakika Yerel İGA Havalimanı'na Mavi Su Verimliliği Belgesi - Son Dakika

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