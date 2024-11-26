İGA İstanbul Havalimanı'nda Buggy Taksiler Hizmete Girdi - Son Dakika
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İGA İstanbul Havalimanı'nda Buggy Taksiler Hizmete Girdi

İGA İstanbul Havalimanı\'nda Buggy Taksiler Hizmete Girdi

İstanbul Havalimanı, yolculara pasaport kontrolüne kadar 18 euro ile Buggy taksi hizmeti sunmaya başladı.

26.11.2024 12:33
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Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı olan İGA tarafından işletmesi yapılan İstanbul Havalimanı'nda terminal içinde ulaşım kolaylığı isteyen yolculara taksi hizmeti de verilmeye başlandı. Dış hatlar gelişteki uçuş kapıları etrafında sarı renklere boyanan üzerinde "TAXI" yazan İGA araçları ring atıyor. İsteyen yolcular da bu araçlarla 18 euro karşılığında pasaport kontrolüne kadar taşınıyor.

Hizmete girmesinin ardından geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, toplamda 323,7 milyon yolcuya hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı günde ortalama ağırladığı 200 bin yolcu sayısı, tüketim rakamları, 181 mağazası ve bir şehirde olması gereken tüm kurumların bulunmasıyla Türkiye'nin adeta 82. ili gibi hizmet veriyor. Günlük ortalama bin 350- bin 450 uçak ağırlayan İGA'da otel, sağlık merkezleri, eczaneler de dahil birçok kuruluşun yer almasıyla orta büyüklükteki bir kentten farksız olmasıyla dikkat çekiyor. 6 Nisan 2019'dan bugüne 323,7 milyon yolcuya hizmet veren İGA'dan 2 milyon 182 bin uçak geçti. 315 noktaya uçulan İGA'da bu yıl 71 milyon 285 bin yolcu ağırlandı.

İstanbul Havalimanı'nda Buggy taksiler hizmet vermeye başladı

Yolcuların hayatını kolaylaştırma adına çalışmalarına devam eden İGA son olarak terminal içinde ulaşım kolaylığı isteyen yolculara taksi hizmeti de verilmeye başladı. Dış hatlar gelişteki uçuş kapılarına taksi rengi olan sarı renklere boyanan üzerinde "TAXI" yazan araçlar ring atıyor. İsteyen yolcular da İGA Buggy adı verilen bu araçlarla pasaport kontrolüne kadar kişi başı 18 euro karşılığında taşınıyor. Pasaport geçişlerine uzak olan uçak kapılarında hizmete başlayan Buggy taksilere ilgi yoğun olurken yolcular ücretleri taksilerde bulunan post cihazlarından ödeme yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İGA İstanbul Havalimanı'nda Buggy Taksiler Hizmete Girdi - Son Dakika

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