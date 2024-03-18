İBB'ye bağlı İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifası öncesindeki ihalede piyasa değeri 2 milyon olan araca 3 aylık yaklaşık 2,9 milyon lira kira ödendiği öne sürüldü.
15 Kasım 2023'te yapıldığı öğrenilen araç kiralama ihalesinde 300'ün üzerinde kiralık araca piyasa değerinden daha fazla paranın kira bedeli olarak ödendiği iddia edildi. Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık kira bedeli olarak KDV ile birlikte 2 milyon 880 bin lira ödediği belirtildi. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı ileri sürüldü.
01.12.2023 - 29.02.2024 tarihlerini içeren 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri adlı şirketin piyasa değerlerinden daha fazla parayı bu şekilde elde ettiği öğrenildi. Bu şekilde çok sayıda araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak araç kiralama işlemi için 147 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi.
Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonete aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira fiyat biçildiği, İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketine ödediği 3 aylık kira toplamının 3 milyon 219 bin lira olduğu öğrenildi. Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira olduğu öğrenildi. Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL'nin ise aracın piyasa değerini aştığı söyleniyor.
Son Dakika › Yerel › İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?