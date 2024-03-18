İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi - Son Dakika
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Yerel

İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi

İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi

İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın eski Genel Müdürü Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı iddia edilen ihalede, 2 milyon lira değerindeki araca 3 aylık yaklaşık 2,9 milyon lira kira ödendiği öne sürüldü.

18.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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İBB'ye bağlı İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifası öncesindeki ihalede piyasa değeri 2 milyon olan araca 3 aylık yaklaşık 2,9 milyon lira kira ödendiği öne sürüldü.

3 AYLIK KİRA MALİYETİ ARAÇ FİYATINI GEÇTİ

15 Kasım 2023'te yapıldığı öğrenilen araç kiralama ihalesinde 300'ün üzerinde kiralık araca piyasa değerinden daha fazla paranın kira bedeli olarak ödendiği iddia edildi. Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık kira bedeli olarak KDV ile birlikte 2 milyon 880 bin lira ödediği belirtildi. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı ileri sürüldü.

BEŞTE BİR FİYATA MAL OLACAKKEN 147 MİLYONLUK ÖDEME

01.12.2023 - 29.02.2024 tarihlerini içeren 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri adlı şirketin piyasa değerlerinden daha fazla parayı bu şekilde elde ettiği öğrenildi. Bu şekilde çok sayıda araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak araç kiralama işlemi için 147 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi.

Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonete aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira fiyat biçildiği, İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketine ödediği 3 aylık kira toplamının 3 milyon 219 bin lira olduğu öğrenildi. Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira olduğu öğrenildi. Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL'nin ise aracın piyasa değerini aştığı söyleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İGDAŞ ihalesinde yolsuzluk iddiası 2 milyonluk araç için 2,9 Milyon lira kira ödendi - Son Dakika
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