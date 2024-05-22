Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Iğdır'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

22.05.2024 14:49
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Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda; "Nitelikli cinsel saldırı" ve "İnfaz kurumuna veya tutuk evine yasak eşya sokmak" suçlarından araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemeye çıkartılarak adli işlemlerin ardından Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Iğdır, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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