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Iğdır'da bitkin halde bulunan leylek doğaya bırakıldı

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan leylek yapılan bakım ve tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Iğdır'da halsiz düşmüş halde bulunan bir leylek, duyarlı vatandaşlar tarafından fark edilerek Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler tarafından alınan leylek, hemen veteriner kontrolünden geçirildi ve gerekli bakımları yapıldı. Vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağlığına kavuşan leylek, tedavi sürecinin ardından doğaya geri bırakıldı.