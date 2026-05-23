Iğdır'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, Temiz Doğa Platformu üyeleri kentte çevre temizliği çalışması yaptı. Karasu Cami önünde başlayan etkinlik Belediye Meydanı'nda son buldu.

Iğdır'da bir grup yurttaş, "Şehrimiz evimizdir" sloganıyla çevre temizliği yaptı. Iğdır Temiz Doğa Platformu'nun çağrısıyla yapılan etkinliğe vatandaşlar da katıldı.

Programa ilişkin konuşan Iğdır Temiz Doğa Platform Sözcüsü Serdar Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın şehir temizliğinin önemini vurgulamak ve toplumsal bilinci oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce 'Yeşil Iğdır' olarak anılan bu şehir, bugün betona gömülmüş, çevre kirliliği yüksek ve bu noktada insan sağlığı ile canlı yaşamını tehdit eden bir hale gelmiş durumdadır. Temiz Doğa Platformu gönüllüleri olarak bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu, toplumsal bilincin bu noktada büyük önem taşıdığını ve şehrimizi temiz tutmanın öncelikle bireyden başladığı bilincindeyiz. Bu sebeple bugün burada temiz şehir etkinliği düzenliyoruz. Şehri kirletmeden, elbette yerel yönetim ve kamu kurumlarının sorumluluklarını da göz ardı etmeden; insanların bu şehrin temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir alan olması için özen göstermesi gerektiği talebiyle bugün burada bu yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyoruz."