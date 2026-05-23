Iğdır'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı

23.05.2026 14:16  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Temiz Doğa Platformu üyeleri, 'Şehrimiz evimizdir' sloganıyla çevre temizliği etkinliği düzenledi. Karasu Cami önünde başlayan etkinlik Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, Temiz Doğa Platformu üyeleri kentte çevre temizliği çalışması yaptı. Karasu Cami önünde başlayan etkinlik Belediye Meydanı'nda son buldu.

Iğdır'da bir grup yurttaş, "Şehrimiz evimizdir" sloganıyla çevre temizliği yaptı. Iğdır Temiz Doğa Platformu'nun çağrısıyla yapılan etkinliğe vatandaşlar da katıldı.

Programa ilişkin konuşan Iğdır Temiz Doğa Platform Sözcüsü Serdar Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın şehir temizliğinin önemini vurgulamak ve toplumsal bilinci oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce 'Yeşil Iğdır' olarak anılan bu şehir, bugün betona gömülmüş, çevre kirliliği yüksek ve bu noktada insan sağlığı ile canlı yaşamını tehdit eden bir hale gelmiş durumdadır. Temiz Doğa Platformu gönüllüleri olarak bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu, toplumsal bilincin bu noktada büyük önem taşıdığını ve şehrimizi temiz tutmanın öncelikle bireyden başladığı bilincindeyiz. Bu sebeple bugün burada temiz şehir etkinliği düzenliyoruz. Şehri kirletmeden, elbette yerel yönetim ve kamu kurumlarının sorumluluklarını da göz ardı etmeden; insanların bu şehrin temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir alan olması için özen göstermesi gerektiği talebiyle bugün burada bu yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:09:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Iğdır'da Gönüllüler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.