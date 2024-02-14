Iğdır'da çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu
IĞDIR - 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Iğdır'da çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken işletmeciler 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremi de unutmuyor.
Iğdır'da çiçek satışı yapan çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin farklı yerlerinde yer alan çiçekçiler dünden itibaren mesai yapıyor. Dün alınan siparişleri bugün yetiştirmeye çalışan çiçekçilerde 14 Şubat gününe özel fazla eleman da çalıştırıyor. Bazı çiçekçilerde açılış tarzında ses sistemi kurarak ilgi çektiler. Bazı iş yerlerinde de müşteriler müzik eşliğinde eğlendiler. Yurt geneli bu tarz görüntülere sahne olurken Iğdır'da çiçekçi olan işletmeci Murat İnan, her 14 Şubat'ta 6 Şubat depremini hatırladığını söyledi. İnan, geçen yıl 14 Şubat sevgililer gününe hazırlık yaparken deprem yaşandığını her 6 Şubat'ta tekrar bir felaketin olacağını düşündüğünü belirterek; " Bugün 14 Şubat sevgililer günü vatandaşlar gelip sevdiklerine çiçek ve hediye alıyorlar. Gayet mutluyuz, inşallah umduğumuz gibi olur. Dış servisimiz de var internet üzerinde de satışlarımız var. Geçen yıl 6 Şubat depreminden dolayı satış yapmadık. Çok can kaybımız oldu. Ülkemiz umarım böyle bir felaketle karşılaşmaz. Ölenlere rahmet diliyorum" dedi.
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