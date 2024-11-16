Iğdır\'da Ekmeğe 1 Lira Zam

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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da 8 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya yükseltildi.

Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira zam yapıldı. 8 liraya satılan ekmeğin fiyatı 9 liraya yükseltildi. Ekmeğe gelen zamma yurttaşlar tepki gösterdi.

Fiyat artışına tepki gösteren bir yurttaş, "Çiftçinin bir ürününe 1 lira fark verildi mi? Verilmedi. Bu haksız olan bir şey. Milleti mağdur ettiler o kadar. Ekmek 9 lira oldu. Günde en az 6 tane alıyorum. Bu böyle olmaz ki! Her şeyin bir hakkı var kuralı var. Bir ekmek 9 lira oldu" dedi.

Zammın yetersiz olduğunu belirten bir fırıncı ise, "Ekmeğin fiyatı 9 lira oldu ama bu bize yetmiyor. Bu fiyat kurtarmıyor. Zarar ediyoruz bakalım ne olacak. Her şeye zam geliyor. Eskiden 10 kuruş zam olsa kıyamet kopardı. 2-3 lira zam geliyor ses yok" şeklinde konuştu.