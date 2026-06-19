Iğdır\'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede'nin ev sahipliğinde, HSK kararnamesiyle görev yerleri değişen hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa Vali M. Fırat Taşolar başta olmak üzere il protokolü katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve savcılar onuruna, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede'nin ev sahipliğinde veda yemeği programı düzenlendi. Programda konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, görev yerleri değişen hakim ve savcılara Iğdır'a sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede ise, görev süreleri boyunca Iğdır'da hizmet veren hakim ve savcıların kente sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, meslek hayatlarının yeni dönemlerinde başarılar temennisinde bulundu. Düzenlenen programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ve adliye mensupları katıldı. - IĞDIR