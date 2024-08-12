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Iğdır'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde çorap poşetlerine gizlenmiş sigara paketleri buldu. Yapılan detaylı incelemelerde, toplamda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ve ekmek içerisine saklanmış iki parça halinde 75 adet Tramadol hap tespit edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda, yasa dışı kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik önemli başarılar sağladı. Operasyonlar kapsamında, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ekmek içerisine gizlenmiş 75 adet Tramadol hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarından adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların artarak devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.