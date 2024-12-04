Iğdır\'da Kar Eğlencesi

Yerel

Iğdır'da yüksek kesinlerde etkili olan kar yağışı sonrası güneşli havayı da fırsata çeviren çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yenidoğan köyünde, kar yağışı sonrası çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından güneşin de çıkmasıyla birlikte okuldan çıkan öğrenciler, beyaza bürünen köyde eğlenceli bir gün geçirdi. Karla kaplanan köyde, çocuklar kardan adamlar yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler. - IĞDIR