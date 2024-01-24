 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Iğdır merkezde dünden beri etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Iğdır\'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
24.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:03
Abone Ol

Iğdır merkezde dünden beri etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır şehir merkezinde dün öğle saatlerinde etkili olan karla karışık sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle Iğdır'da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Iğdır- Ağrı kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanırken, Iğdır çıkışında bulunan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği için tır garajlarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Iğdırlı esnaf Fırat Savaş, yağan karın kendileri için bir sürpriz olduğunu belirterek, "Aylardır biz bu karın yağmasını bekliyorduk. Iğdır Ovası için, tarım için güzel olacağını umuyoruz. Iğdır'da neredeyse yıllardır böyle bir kar yağışı görmedik" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini belirterek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesinin beklendiğini bildirdi. Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Iğdır, Ulaşım, Tarım, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kar Yağışı: 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement