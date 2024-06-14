Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler yoğun taleple karşı karşıya - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler yoğun taleple karşı karşıya

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Iğdır'da bıçak bileyicilerin mesaisi başladı. Vatandaşlar, bıçaklarını bileyerek kurban kesimine hazır hale getiriyorlar. Bıçak bileyiciler, ustalıkla bıçakları keskinleştirerek vatandaşların güvenle kurban kesimini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyorlar. Iğdır'da 20 yıldır bıçak bileme işi yapan Kemal Tuzcu, bıçak bileme işinin püf noktaları olduğunu ve gereğinden fazla bilemenin bıçağın orijinalliğini bozabileceğini belirtti.

14.06.2024 15:44
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Iğdır'da bıçak bileyicilerin mesaisi başladı. Şehrin dört bir yanında, kurbanlık hayvanlarını kesmek için hazırlık yapan vatandaşlar, bıçaklarını bileyerek kesim için hazır hale getiriyorlar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler, yoğun bir taleple karşı karşıya. Iğdır'ın sokak aralarındaki bileyiciler, vatandaşların bıçaklarını keskinleştiriyorlar. Vatandaşlar, bıçak bileyicilerin yoğun talebi karşılayabilmeleri için sabırla sıralarında bekleyerek, kurbanlık hayvanlarının kesimine en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bıçak bileyiciler de ustalıkla her bir bıçağı özenle bileyerek, vatandaşların güvenle kurban kesimini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyorlar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Iğdır'da bıçak bileyicilerinin mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Bu özel gün için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayramın coşkusunu ve bereketini en iyi şekilde yaşamaya hazırlanıyorlar.

Iğdır'da 20 yıldır bıçak bileme işi yapan Kemal Tuzcu, "20 yıldır bu işi yapıyorum. Her bayram bileme işi yapıyoruz. Bazı vatandaşlar bıçak bileme işini son güne bırakıyor. Onun için de buraya gelen vatandaşlar sıraya girince sabırsızlanıyorlar. Bıçak bileme işini de herkes yapamaz. Bu işin de bazı püf noktaları var. Eğer bıçağı gereğinden fazla bilerseniz bıçağın orijinalliği bozulur" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler yoğun taleple karşı karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyiciler yoğun taleple karşı karşıya - Son Dakika
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