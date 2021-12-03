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Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti - Son Dakika

Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti

03.12.2021 13:57
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti

Iğdır'da özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak hem de kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek için bir günlüğüne kafe işlettiler.

Iğdır'da özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak hem de kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek için bir günlüğüne kafe işlettiler.

Iğdır Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenleri, ilkini 2019 yılında hayata geçirdikleri projeyi bu sene de devam ettirdiler. Öğretmenler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Yolu Caddesi'nde bulunan bir kafede mutfağa geçerek çay, pasta, börek, gözleme, çiğ köfte ve diğer siparişleri hazırladı. Özel öğrenciler de öğretmenlerinin hazırladığı ürünleri büyük bir özenle kafeye gelen müşterilere servis etti. Özel öğrenciler, çalınan müzik ile halk oyunu oynadılar.

Iğdır Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda Özel Eğitim öğretmeni olan Anıl Turan, fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla bu projeyi yaptıklarını belirterek, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması dolayısıyla ilkini 2019 yılında yaptığımız Empati Kafe etkinliğimizin ikincisini yapıyoruz. Buradaki amacımız toplumdaki ön yargıları yıkmak. Bizim çocuklarımıza fırsat verildiği zaman sadece fırsat eşitliğinin yakalanması için bizim gibi insanların ve destek veren bütün insanların çabaları ile onlara aynı imkanları oluşturduğumuzda onların kimseden bir farkının olmadığını kimseden bir eksikliğinin olmadığını göstermektir" dedi. - IĞDIR

Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık için kafe işletti - Son Dakika


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