Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

16.03.2022 15:50

Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyorIĞDIR Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi, 5 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor.

Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

IĞDIR Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi, 5 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor.

Iğdır merkezde iki gündür etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Merkezde vatandaşlar güneşin yüzünü gördüğü gibi kendini dışarıya ve parklara attı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi dolayısıyla bugün bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi, 5 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamadı. Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime kar yağışı ve tipiden dolayı bugün ara verildi. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

YORUMLAR
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Iğdır'ın dağ köylerindeki gençler kar üstünde futbol oynayarak vakit geçiriyor Iğdır'ın dağ köylerindeki gençler kar üstünde futbol oynayarak vakit geçiriyor Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi Iğdır'daki bazı okullarda eğitime bugün ara verildi

Tuzluca, Iğdır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika


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