Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

IĞDIR Iğdır'da kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi, 5 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor.

Iğdır merkezde iki gündür etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Merkezde vatandaşlar güneşin yüzünü gördüğü gibi kendini dışarıya ve parklara attı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi dolayısıyla bugün bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi, 5 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl, Aliköse, Aşağı Civanlı, Doğanyurt, Gedikli, Gülahmet, Güllüce, Kamışlı, Karabulak, Kelekli, Kızılkule, Kula, Söğütlü ve Yukarı Katırlı köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılamadı. Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler, Karacaören, Osmanköy, Sarıbulak ve Yukarı Civanlı köylerinde ise taşımalı eğitime kar yağışı ve tipiden dolayı bugün ara verildi. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.