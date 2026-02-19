Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Iğdır\'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu
19.02.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından salonda okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Programa Vali M. Fırat Taşolar da katıldı. İftar yemeğinde şehitler için dualar edildi. Valilik organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, her iftar masasında şehit aileleri ve gaziler protokol üyeleriyle birlikte oturdu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, katılımcılar dayanışma ve vefa duygularını paylaştı. Vali M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, misafirlerini kapıda tek tek karşılayarak selamlaştı, program sonunda da yine kapıda uğurladı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, İftar, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:39:29. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.