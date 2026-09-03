Iğdır'da Şehriyar anma programı, üniversite ve Ata Ocağı iş birliğiyle düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır'da Şehriyar anma programı, üniversite ve Ata Ocağı iş birliğiyle düzenlendi

Iğdır\'da Şehriyar anma programı, üniversite ve Ata Ocağı iş birliğiyle düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi ve Karakoyunlu Ata Ocağı iş birliğiyle 'M. Hüseyin Şehriyar'ı Anma ve Şiir Programı' düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, Kaymakam İlhan Kayaş ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Üniversitesi ve Karakoyunlu Ata Ocağı iş birliğiyle, "M. Hüseyin Şehriyar'ı Anma ve Şiir Programı" düzenlendi.

Karakoyunlu Ata Ocağı Kurucusu ve İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği (İSTAD) Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen anma programına; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

REKTÖR PROF. DR. GÜREL: ŞEHRİYAR, EDİRNE'DEN KAŞGAR'A UZANAN COĞRAFYAMIZIN ORTAK HAFIZASIDIR

Programda konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Şehriyar'ın Edirne'den Kaşgar'a kadar uzanan devasa bir Türk coğrafyasının ortak hafızası, gür sesi ve lekesiz dil bayrağı olduğunu vurguladı. Gürel, şöyle konuştu:

"Şehriyar; yaşadığı dönemin tüm siyasi çalkantılarına, baskılarına ve zorluklarına göğüs germiş; Türkçenin zarafetini ve sarsılmaz kudretini dizelerine ilmek ilmek işlemiştir. Onun kelamında bir milletin kederi ve sönmeyen umut ışığı bir arada harmanlanmıştır. Şehriyar'ı anmak; öz dilimize, kültürümüze, kardeşlik hukukumuza ve bizi biz yapan mukaddes değerlerimize sahip çıkmaktır. Üniversitelerin asli görevi, yalnızca teorik bilgi üretmekle sınırlı kalmayıp köklerimizle geleceğimiz arasında sarsılmaz köprüler inşa etmektir. Iğdır Üniversitesi olarak Karakoyunlu Ata Ocağı gibi sivil ve kültürel inisiyatiflerle güç birliği yapmayı, bu tarihi mirası genç nesillere aktarma sorumluluğumuzun asli bir gereği kabul ediyoruz. Bu vesileyle şiirleriyle gönül sınırlarımızı aşan büyük usta Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

"ŞEHRİYAR'IN BIRAKTIĞI MİRASI YAŞATMAK KÜLTÜREL BİR ÖDEVDİR"

Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş ise Şehriyar gibi abide şahsiyetlerin bıraktığı mirası yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın toplumsal ve kültürel bir ödev olduğunu belirtti.

İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu da konuşmasında, Türk dünyasının ortak gururu olan Şehriyar'ı Ata Ocağı'nda anmanın kendileri için hem büyük bir onur hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şehriyar'ın yaktığı kültür meşalesinin Türk dünyasının birlik ve beraberliğini aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Karakoyunlu, başta Iğdır Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Gürel olmak üzere bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm edebiyat dostlarına şükranlarını sundu.

Program, protokol konuşmalarının ardından katılımcıların Şehriyar'ın edebi mirası, Türk dünyasındaki yeri ve hissettirdikleri üzerine duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri samimi bir söyleşiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Şehriyar anma programı, üniversite ve Ata Ocağı iş birliğiyle düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Şehriyar anma programı, üniversite ve Ata Ocağı iş birliğiyle düzenlendi - Son Dakika
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