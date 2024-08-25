Iğdır'da sıkışmalı kaza: Araç içinden kurtarılma çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da sıkışmalı kaza: Araç içinden kurtarılma çalışmaları böyle görüntülendi

Iğdır'da seyir halindeki otomobilin traktör arkasına bağlı römorka arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araç içinde sıkışan yaralılar kurtarıldı.

25.08.2024 18:59
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Iğdır'da sıkışmalı kaza: Araç içinden kurtarılma çalışmaları böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'da seyir halindeki otomobilin traktör arkasına bağlı römorka arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necmettin Altınsoy kontrolündeki 22 RT 530 plakalı otomobil, Tuzluca istikametinden gelerek Çarıkçı köyü kavşağından dönüş yapan ve Küllük köyü yönüne hareket eden traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, takside bulunan Altınsoy ile birlikte Zarife Abbasova, araç içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarma operasyonu başlattı. Yoğun çabalar sonucunda yaralılar, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Iğdır, AFAD, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da sıkışmalı kaza: Araç içinden kurtarılma çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika

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