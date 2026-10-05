Iğdır\'da TIR sürücüsü trafik tartışması sonrası kamyoneti sürükledi, gözaltına alındı

Iğdır'da TIR sürücüsü trafik tartışması sonrası kamyoneti sürükledi, gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da kamyonet ile TIR sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı; TIR sürücüsü, Özgür Mahallesi civarında soluna aldığı kamyonetin üzerine aracını sürerek karşı şeride sürükledi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, iki araç kaldırıma çıkıp durdu ve TIR şoförü gözaltına alındı.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) – Iğdır'da trafik tartışmasının ardından TIR sürücüsü kamyoneti yandan çarparak yol dışına sürükledi.
Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile TIR sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. TIR sürücüsü, tartışmanın ardından Özgür Mahallesi yürüyüş yolu civarında soluna aldığı kamyonetin üzerine aracını sürerek, karşı şeride sürükledi. İki araç da bu şeritteki kaldırıma çıktıktan sonra durdu.
Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olayın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
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