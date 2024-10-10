Iğdır'da Toplantı ve Gösteriler Yasaklandı - Son Dakika
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Iğdır'da Toplantı ve Gösteriler Yasaklandı

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Iğdır Valiliği, 14 Ekim 23.59'a kadar toplantı ve gösterileri yasakladı.

10.10.2024 12:26
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valiliği,  14 Ekim saat 23.59'a kadar kentteki toplantı, gösteri ve yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan yapılan açıklamada, 14 Ekim saat 23.59'a kadar toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince;Iğdır ili coğrafi sınırları içerisinde; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 10.10.2024 günü saat 06: 00'dan 14.10.2024 günü saat 23: 59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Toplantı ve Gösteriler Yasaklandı - Son Dakika

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