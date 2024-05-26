Iğdır'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi - Son Dakika
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Iğdır'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi

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Iğdır'da Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerine yağan dolu, meyve bahçelerine ve buğday tarlalarına zarar verdi. Yağış ve dolu nedeniyle kayısı ve kirazda yüzde 80, buğdayda ve arpada yüzde 40 zarar meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, köylerde zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve çiftçilerin yanlarında olduklarını belirtti.

26.05.2024 13:20
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerine yağan dolu, meyve bahçelerine ve buğday tarlalarına zarar verdi.

Iğdır'da 4 gün süren yağmur ve dolu yağışı özellikle köylerde etkili oldu. Çiftçiler dolu yağışının kayısı ve kiraz ağaçlarına, domates, patlıcan gibi sebze çitillerine zarar verdiğini söyledi. Zararın yüksek olduğunu belirten Küllük köyü muhtarı ve vatandaşlar, devletten destek beklediklerini ifade etti.

Muhtarlarının haber vermesi üzerine  Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş köylere giderek inceleme yaptı. Tingiş, incelemelerin ardından "Yağış ve dolu 4-5 köyümüzde meyve bahçelerinde buğday, arpa tarlalarında sebze ekili tarlalarda zarara yol açmıştır. 3 ekibimiz köylerde zarar tespit çalışmasına başladı. Kayısı ve kirazda yüzde 80, buğdayda ve arpada yüzde 40 zarar var. Köylerde çalışmalarımız sürüyor. Çiftçimizin yanındayız" dedi.

Tingiş, bölgede yaşanacak sel tehlikesine karşı Yukarı Çalpala köyü ve çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Iğdır\'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi - Son Dakika
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